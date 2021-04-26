Всем пива за ваш счет

К политэкономии длинных майских праздников.

Роспотребнадзор обратился к президенту РФ с предложением сделать все дни между 1 и 9 мая выходными, и Путин мгновенно удовлетворил эту просьбу — не стал раздумывать. Официально все, разумеется, делается ради блага граждан: чиновники уверяют, что длинные выходные позволят снизить риски новой волны эпидемии. Однако мера выглядит скорее популистской: те, кому очень не хочется работать, горячо ее поддерживают. По оценкам социологов, примерно половина россиян, в основном люди с невысоким доходом, сейчас довольны решением президента. В ужасе недоразоренные в прошлом году предприниматели, которым придется оплатить этот праздник.

Прошлогодние потери от «нерабочих дней в мае» оценивались в 124 млрд рублей — такая цифра получается, если сложить зарплатные фонды на пять дней. Стоимость подарка в этом году будет сопоставимой —экономика потеряет четыре рабочих дня, практически целую неделю. Ситуацию усугубляет, что работодатели узнали о планах властей в последний момент и не успеют перестроить рабочие процессы. На первой волне пандемии такие меры выглядели оправданными — общество целиком принимало их как следствие экстренной ситуации. Сейчас сразу после заявления Кремля первым делом рухнули мобильные приложения РЖД: это РФ решила двинуться в соседние города, чтобы хорошо провести майские праздники.

Как замена работы на развлечения и поездки на дачу или туризм может снизить вероятность роста заболеваний COVID-19, остается не ясным. Особенно в условиях, когда все антиковидные ограничения фактически отменены гражданами явочным порядком. Достаточно съездить в любой российский регион, чтобы увидеть, что в кафе, торговых центрах и общественном транспорте люди в масках — редкость. Говорят, что когда любой человек в погонах, например, сотрудник того же РЖД, заходит в общественное место, граждане отворачиваются и нацепляют маски.

Мы много писали о причинах такого положения вещей за последний год. Вкратце, массовый скепсис по отношению к обязательным маскам объясняется теми же причинами, что и низкий интерес людей к обязательной вакцинации: россияне просто не доверяют государству. Вот в попытках повысить свою привлекательность это государство и раздает щедрые подарки в виде выходных.

Очевидный парадокс такой щедрости в том, что она происходит за чужой счет. В первую очередь, за счет работодателей, а во-вторых, что менее очевидно, — за счет налогоплательщиков в целом.

Именно мы с вами, а не загадочные силы, в конечном счете компенсируем экономике потери от кремлевской щедрости.

Объявлять новые выходные, когда экономика находится в кризисе, это очень специальный навык. Представьте себе, что вы входите в ресторан и объявляете, что всех ждет бесплатное пиво, причем платить за него будет вон тот столик. Да, именно вы, вы ведь не можете отказаться, верно?

В среднесрочной перспективе хаотические подарки Кремля, будь то отмененные рабочие недели или попытка регулировать цены на продукты, приведут к тому, что в стране станет меньше рабочих мест, меньше денег и меньше перспектив на будущее. Предприниматели говорят, что будут вынуждены платить зарплаты за простой производства, ведь работнику не скажешь «Путин дал тебе выходные, иди к президенту за своей зарплатой». При уровне контроля государства над экономикой в 80% и выше о таких мелочах чиновники легко забывают, а все граждане страны по умолчанию считаются бюджетниками.

Возможно, так и выглядит русский мир, курс на который был взят властями семь лет назад: денег, работы и надежд нету, но зато еще остались дождливый май, пиво, выпитое за чей-то счет, и шашлык. К тому же мы — свободная страна — можно не носить маску.

Кирилл Мартынов

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