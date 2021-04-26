 

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине, состояние Навального и дипломатические скандалы

26.04.2021, 22:34, Новости дня
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Макрон выразил озабоченность в связи с состоянием российского оппозиционера Алексея Навального, он обратил внимание на уважение его основных прав.

В ходе беседы президент Франции выразил поддержку европейским партнерам, которые выслали сотрудников российских дипмиссий.

Лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Украине. Макрон призвал Путина взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной путем вывода войск и тяжелой техники от границы и подтверждения прекращения огня на Донбассе.

Пресс-служба Кремля 26 апреля проинформировала о беседе Путина с Макроном.

“Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса”, – отметили в релизе.

22 апреля Путин заявил, что для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что заявление Путина, по сути, является выходом России из Минских соглашений, потому что в них нет терминов “ЛНР” и “ДНР”, есть ОРДЛО Украины.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
В тексте Минских соглашений, согласованных в 2015 году при участии России, оккупированные территории Донбасса названы “отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины”. 
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, –заявил президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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