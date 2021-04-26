Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского
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Под ограничения попали бывший заместитель начальника отдела департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского); бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело; экс-руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).
Кроме того, в санкционные списки попали следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский, руководитель инспекции ФНС №25 по Москве Елена Химина, экс-следователь Следственного комитета при МВД Олег Уржумцев, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, директора коммерческих структур Геннадий Плаксин, Дмитрий Клюев и Алексей Шешеня, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов. Британские власти считают их причастными к мошенничеству с возвратом НДС и коррупции, а также к делу Магнитского.
Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны, если такие есть, будут заморожены. Кроме того, гражданам Великобритании и местным организациям рекомендуется не совершать финансовые операции с попавшими под санкции лицами.
Всего в списке 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.
Действия Лондона приветствовал в Twitter финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия “законов Магнитского” в разных странах.
After Magnitsky’s murder 11 years ago, I’ve worked tirelessly to have those who benefitted from the crime he uncovered sanctioned. Today this happened with @DominicRaab’s upgrade of the Magnitsky sanctions regime. 14 of the 22 people sanctioned were involved in the Magnitsky case
— Bill Browder (@Billbrowder) April 26, 2021
Контекст:Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС. Совет Европейского союза в 2020 году одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека, его называют “европейским актом Магнитского” по аналогии с принятым ранее в США законом.
1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него “поправку Магнитского”, которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять “поправку Магнитского”.
В июле 2020 года Великобритания в рамках этого закона ввела санкции против 25 россиян. В их числе оказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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