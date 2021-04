Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского

Под ограничения попали бывший заместитель начальника отдела департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского); бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело; экс-руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).

Кроме того, в санкционные списки попали следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский, руководитель инспекции ФНС №25 по Москве Елена Химина, экс-следователь Следственного комитета при МВД Олег Уржумцев, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, директора коммерческих структур Геннадий Плаксин, Дмитрий Клюев и Алексей Шешеня, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов. Британские власти считают их причастными к мошенничеству с возвратом НДС и коррупции, а также к делу Магнитского.

Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны, если такие есть, будут заморожены. Кроме того, гражданам Великобритании и местным организациям рекомендуется не совершать финансовые операции с попавшими под санкции лицами.

Всего в списке 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.

Действия Лондона приветствовал в Twitter финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия “законов Магнитского” в разных странах.

After Magnitsky’s murder 11 years ago, I’ve worked tirelessly to have those who benefitted from the crime he uncovered sanctioned. Today this happened with @DominicRaab’s upgrade of the Magnitsky sanctions regime. 14 of the 22 people sanctioned were involved in the Magnitsky case

— Bill Browder (@Billbrowder) April 26, 2021

Контекст:Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС. Совет Европейского союза в 2020 году одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека, его называют “европейским актом Магнитского” по аналогии с принятым ранее в США законом.

1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него “поправку Магнитского”, которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять “поправку Магнитского”.

В июле 2020 года Великобритания в рамках этого закона ввела санкции против 25 россиян. В их числе оказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

