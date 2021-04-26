В “Слуге народа” рассказали, почему не будут увольнять Степанова и Малюську

Качура подчеркнул, что для увольнения любого министра нужно иметь альтернативную кандидатуру, а представители оппозиции собирают подписи под постановлением об отставке Степанова, но на вопрос о том, кого они хотят видеть на посту главы Минздрава, говорят, что это вопрос монобольшинства.

“Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию – неправильно”, – сказал Качура.

По поводу вероятности отставки Малюськи он сказал, что к министру есть претензии, но сначала нужно обсудить этот вопрос на заседании фракции.

Бужанский добавил, что для отставки министров нужно понимать два параметра: причину отставки и кто займет освободившийся пост.

“Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет, – поставки вакцин против COVID-19 в Украине”, – отметил он.

Контекст:Степанова назначили министром здравоохранения год назад, 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Министр, комментируя сообщения о его отставке, говорил, что занимается “реанимацией украинской медицины” и уходить с должности не собирается.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук 17 февраля 2021 года сообщила, что во фракции могут снова поднять вопрос отставки Степанова. 11 марта спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков говорил, что отставка Степанова пока не планируется, хотя кадровые изменения в Кабмине теоретически возможны.

2 апреля народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Гурин сообщил, что в Верховной Раде собрали 90 подписей из необходимых 150 под постановлением о созыве внеочередной сессии по поводу увольнения Степанова.

Малюська был назначен министром в украинском правительстве 29 августа вместе с остальными членами Кабмина, который возглавлял Алексей Гончарук.

Осенью прошлого года глава Минюста прокомментировал слухи о возможном уходе с должности. “Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, то ли я сам в отставку собрался. Комментарий – на фото”, – написал министр. На фото Малюська сидит перед ноутбуком с ведром попкорна. Министр добавил, что в отставку не собирается.

18 апреля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения со стороны Малюськи предприятием “Новая топливная компания”.

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