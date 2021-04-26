В Беларуси начнут выдавать COVID-паспорта для поездок за границу

Документ на русском и английском языках будет содержать информацию о проведении двух прививок против коронавируса, наименование организации здравоохранения, а также дату рождения пациента.

“Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года”, – говорится в сообщении минздрава.

В то же время лицам, которые не планируют выезжать за пределы Беларуси, информация, подтверждающая проведение вакцинации от COVID-19, будет внесена в меддокументы пациента.

Контекст:По данным минздрава, в республике применяются вакцины от COVID-19 “Спутник V” (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

Согласно Национальному плану вакцинации населения против коронавируса на 2021–2022 годы, в Беларуси планируют привить не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе. Об этом сообщается в рекомендациях минздрава по вакцинации от COVID-19.

Всего в Беларуси запланированы четыре этапа иммунизации. На первом, который уже проводится, прививки делают медикам и фармацевтам, работникам социальной сферы и сферы образования, а также взрослым, проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. На втором этапе уколы получат граждане, имеющие высокий риск тяжелого течения COVID-19 – в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями. На третьем этапе вакцинируют работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортучреждений, а также госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. На четвертом этапе прививать будут все остальные категории населения.

Вакцину против коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в Беларуси в декабре 2020 года. Беларусь была первой страной, которая выдала регистрационное удостоверение на российский препарат, а также первой принимала участие в его испытаниях.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

Вакцина от Sinopharm разработана Пекинским институтом биологических продуктов при China National Biotec Group, который объявил, что вакцина показала эффективность 79,34% (согласно промежуточным результатам клинических испытаний фазы III). В феврале Беларусь получила 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса, писало БЕЛТА.

—