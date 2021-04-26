ВВС Нигерии по ошибке атаковали свои войска. Более 20 человек погибли
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По информации издания, истребители, выполнявшие задание против экстремистов террористической группировки “Боко Харам”, разбомбили солдат нигерийской армии. В результате атаки погибло более 20 офицеров.
Военную авиацию вызвали для отражения атаки исламистских боевиков на армейскую базу в штате Борно. Террористы напали на базу на 15 грузовиках, переодевшись в форму правительственных войск.
Ошибка могла произойти из-за несогласованности действий военных.
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