 

ВВС Нигерии по ошибке атаковали свои войска. Более 20 человек погибли

26.04.2021, 22:34, Новости дня
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По информации издания, истребители, выполнявшие задание против экстремистов террористической группировки “Боко Харам”, разбомбили солдат нигерийской армии. В результате атаки погибло более 20 офицеров.

Военную авиацию вызвали для отражения атаки исламистских боевиков на армейскую базу в штате Борно. Террористы напали на базу на 15 грузовиках, переодевшись в форму правительственных войск.

Ошибка могла произойти из-за несогласованности действий военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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