В Венгрии отчитались об эффективности вакцины “Спутник V”

Первой страной Евросоюза, которая начала применять вакцину от коронавируса российского производства “Спутник V” стала Венгрия. У Министерства здравоохранения этого государства набралась статистика, которой венгерское правительство поделилось с миром.

Выяснилось, что “Спутник V” по сравнению с четырьмя другими применяющимися в Венгрии препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech – показывает лучшие результаты и по безопасности, и по эффективности. В некоторых случаях разрыв получается впечатляющим.

ВакцинаЧисло заразившихся на 100 тыс. вакцинированныхСредняя смертность на 100 тыс. вакцинированныхУровень заражений по сравнению со “Спутником V”Уровень смертности по сравнению со “Спутником V”Спутник V951–AstraZeneca

70077x7xSinoPharm

356164x16xModerna177202x20xPfizer/BioNTech

555326x32x

Обнародованные данные свидетельствуют о том, что уровень смертности на 100 тысяч привитых “Спутником V” пациентов меньше, чем среди людей, получивших укол другой вакцины, в 20-32 раз. Заражаются ковидом после прививки российским препаратом реже в два – шесть раз.

“Sinopharm лучше Pfizer, а “Спутник” лучше всех”, – отмечал руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

С такими словами он выступал еще 22 апреля, а последние статистические данные лишь подтвердили его правоту. Получается, что привитые Pfizer люди заражаются в шесть раз чаще, чем привитые “Спутником V”. При этом уровень смертности у Pfizer выше в 32 раза. По сравнению с AstraZeneca после прививки Pfizer умирают в пять раз чаще.