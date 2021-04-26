 

Археолог нашел в Норвегии самое древнее наскальное изображение лодки в Европе

26.04.2021, 22:24, Разное
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В Норвегии Ян Магне Герде благодаря правильному солнечному свету обнаружил самое древнее наскальное изображение лодки в Европе или даже в мире. Археолог, воспользовавшись методом дотирования по линии берега, пришел к выводам, что рисунок нанесли примерно 10-11 тысяч лет назад. В этот период как раз проводилась первая колонизация северного части страны.
Свое открытие археолог сделала на известной стоянке Валле. Это памятник, который представляет собой четыре отдельных комплекса рисунков животных. Впервые упоминания о них в истории были в 1931 году. По словам Яна Магне Герде, изображение лодки лучше всего просматривается, когда солнце вечером или утром пребывает низко над горизонтом. Археолог рассказал, что лучше всего сохранился рисунок длиной более 4 метров. Однако поверхность скалы в том месте обрушилась, поэтому ученый допускает, что изначально изображение лодки в длину было примерно 4,3 метра, а высота корпуса – 40 сантиметров.

Археолог думает, что древние люди изобразили кожаную арктическую лодку типа умиак. Это такой вид плавательного средства у эскимосов, являющийся «женским». Обычно умиак изготавливали из китового уса или плавника. Его сколачивали из остов, на который натягивали кожу тюленя, белого медведя или моржа. В постледниковой Скандинавии в период раннего мезолита наблюдался дефицит древесины, поэтому догадка исследователя может быть действительно верной.

Источник: nplus1.ru



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