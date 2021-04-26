 

“Может потребоваться операция”: Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками опасениями о своем здоровье

26.04.2021, 22:24, Разное
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Популярная модель и инста-блогер Анна Заворотнюк разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, в котором пояснила подписчикам о своей проблеме со здоровьем. Выяснилось, что знаменитость беспокоит серьезное заболевание глаза, способное привести к необходимости операции.
Стоит отметить, что несколько ранее в одной из публикаций подписчики уже заметили, что с глазом у модели что-то не так, о чем и рассказали ей. На тот момент Анна Заворотнюк не придала критического значения проблеме, заявив, что причиной воспаления зрительного органа, вероятно, является аллергия. Красотка заверила обеспокоенных фолловеров, что принимает необходимые первичные меры, однако те настоятельно порекомендовали звезде посетить врача. Знаменитость прислушалась к советам и обратилась к специалистам. В итоге у неё был диагностирован халязион – хроническое пролиферативное воспаление железы в области хряща века. Примечательно, что не так давно с подобной проблемой столкнулась другая представительница шоу-биза – певица Анна Седокова.
Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk
Обращаясь к поклонникам в опубликованном в микроблоге видеоролике, Анна Заворотнюк поблагодарила их за заботу и своевременные полезные советы, а также поделилась подробностями своего визита к доктору. “Все-таки съездила к врачу. Мне сказали, что у меня халязион. Он не проходит, и вполне возможно, что мне потребуется операция. Очень надеюсь, что она не понадобится. Сейчас мне назначили новое лечение. Но если оно не поможет, то придется сделать операцию”, – заключила хозяйка аккаунта

Источник: www.instagram.com



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