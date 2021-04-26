В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Минобороны РФ планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства.
«В ближайших планах Минобороны РФ создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении.
«Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.
Смотреть комментарии → Комментариев нет