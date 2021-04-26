Церемонию вручения премии «Оскар» посмотрело рекордно низкое число зрителей

Рейтинг «Оскара» оказался самым низким за всю историю вручения кинопремии – церемонию смотрело менее 10 млн зрителей, свидетельствуют данные исследовательской службы Nielsen.

Церемония 2021 года побила прошлогодний антирекорд в 23,6 млн человек, опустившись еще на 58% – до 9,8 млн зрителей. CNN указывает, что семь лет назад их было свыше 40 млн, передает РИА «Новости».

Variety пишет, что рейтинг церемонии – процент зрителей, посмотревших хотя бы часть трансляции – составил 1,9. В 2020 году этот показатель равнялся 5,3, в позапрошлом – 7,7, передает ТАСС.

Напомним, церемония вручения музыкальных премий «Грэмми»также установила антирекорд, собрав у экранов всего 8,8 млн человек.

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года.