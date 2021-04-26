Мнение: Стояние на границе

…Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным сигналом призыв президента Украины Владимира Зеленского реформировать или отменить формат минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Такую позицию господин Зеленский озвучил ранее в интервью газете Financial Times…Зеленский отметил, что участвует в процессе, план которого составили еще до его прихода к власти в 2019 году. «У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат»,— заявил он…

Угроза военного вторжения России на Украину, которую пытался продемонстрировать Кремль, концентрируя 150-тысячную группировку возле границы, была направлена как раз на сохранение статус-кво Минского процесса. Неважно, что он по сути является тупиком и не может быть реализован. Важно то, чтобы он продолжался как можно дольше. Собственно, весь смысл угрозы вторжения и заключался в попытке зафиксировать существующее положение вещей.

Сама по себе угроза ыторжения впечатления не произвела. В первую очередь потому, что никакого вторжения и не предполагалось (несмотря на крики "Дойдем до Львова", засыпем всех ядерными бомбами и тому подобную ахинею). Киев (самостоятельно или с негласной поддержкой извне) настаивает либо на корректировке Минских соглашений, либо на заключении принципиально новых. Однако здесь есть одно обстоятельство, которое нужно понимать и принимать "как есть".

Минские договоренности были заключены фактически как акт капитуляции Украины после военного поражения в районе Дебальцево. Как и первые Минские соглашения стали возможными только после военного поражения Украины летом-осенью после российского вторжения в середине августа 2014 года.

Изменить или отменить соглашение "Минск-2" в таком случае возможно только после нового военного столкновения и только как договоренность сторон по его итогам. Зеленский может сколько угодно призывать, но изменить или перезаключить соглашения он сможет только в одном случае: если ему удастся нанести военное поражение ДНР-ЛНР (а по факту России, которая прикрывается этими территориями). Никакой иной вариант более не сработает, если, конечно, Кремль сам добровольно не откажется от идеологии Минска. Что, в общем-то при нынешнем режиме абсолютно исключено.

В этом смысле вполне возможно рассматривать "стояние на границе" в определенной степени как успешное. Кремль удерживает статус-кво, а значит – продолжает действовать акт капитуляции Украины от 15 года. И слова и призывы Зеленского – это просто сотрясание воздуха, не более того. Так как Украина является проигравшей стороной, то сам факт существования Минских соглашений вполне устраивает Кремль: выполняет ли их Киев или саботирует. В любом случае он находится в сценарии собственной капитуляции и не в состоянии навязать свои правила и свой проект.

Именно этот тупик и позволяет предполагать, что рано или поздно (а скорее рано) Киев будет вынужден разрешать его силой. Никакого иного пути у него нет. При этом стоит понимать, что лобовое решение (а проще говоря, новая война) вряд ли приведет к военному поражению России, так как она находится в этой ситуации в более выгодном положении, имея возможность вести гибридную прокси-войну на чужой территории. Единственный шанс Зеленского – использовать ситуацию, при которой Кремль вообще не сможет ответить на военную операцию Киева (как это и произошло в Карабахе, где Путин был поставлен перед неприемлемым для себя выбором помочь недружественному ему режиму Пашиняна). Однако создание такой ситуации для Киева просто не по плечу – Украина не субъектна, она не может проводить региональную политику и не может создать конфликтную ситуацию, которая бы уравновесила риск ответа Кремля на Донбассе.

Такая политика по зубам только внешним спонсорам Киева – Европе, Турции или США, причем Европе в наименьшей степени. То, что рано или поздно, но Донбасс снова станет зоной горячего конфликта, наверное, сомневаться не приходится. Однако то, кто именно его инициирует и в чьих интересах – от этого и зависит и конфигурация, и сценарий, и цепь предварительных событий. От Киева здесь не зависит вообще ничего, а от Кремля – только его реакция. Его политика вторична и рефлекторна, а потому задача противников Кремля достаточно очевидна – вынудить его совершить ошибку и воспользоваться ею.

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