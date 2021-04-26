Оружие ЦРУ, которое вызывало сердечный приступ у намеченной жертвы

Не известно, испытывалось ли это оружие в реальных операциях, но согласно теориям заговора, еще как. Более того, ходят слухи, что недавно его использовали для устранения кандидата в президенты Берни Сандерса, у которого внезапно случился сердечный приступ.

Во времена холодной войны ЦРУ (Центральное Разведывательное Управление США) было довольно занято.

Помимо наблюдения за всевозможными предполагаемыми врагами государства (в основном за СССР и Кубой), они были очень заняты проведением всевозможных экспериментов со скрытыми устройствами и оружием, которые можно было использовать для нанесения ударов по людям, включенным в его "расстрельный список".

Главным из них был кубинский лидер Фидель Кастро, который в конечном итоге стал жертвой сотен покушений со стороны ЦРУ. В ход шло почти все, от отравленной пищи до взрывающихся сигар.

Кастро был не единственным в длинном списке целей санкционированных ЦРУ убийств, в него также были вписаны такие имена, как Патрис Лумумба из Конго, Рафаэль Трухильо из Доминиканской Республики, Нго Динь Зьем из Вьетнама, генерал Рене Шнайдер из Чили и многие другие. В основном это были лидеры, которые симпатизировали коммунистическому строю.

Многие попытки ЦРУ создать и использовать необычное оружие в операциях против этих людей были похожи на сюжеты из плохого фильма о Джеймсе Бонде. К примеру, одна из идей заключалась в создании оружия, следы применения которого на жертве были бы полностью незаметны.

Это должно было быть что-то вроде ничем не отслеживаемого яда, который можно было бы ввести в организм через выстрел или иным образом.

В то время большая часть средств, применяемых в спецоперациях ЦРУ, состояла из взрывчатки и огнестрельного оружия – вещей шумных и оставляющих после себя слишком много улик. Поэтому на создание яда, который можно было использовать в качестве "пули", были вложены огромные ресурсы.

ЦРУ обратилось к специалисту Мэри Эмбри из отдела технических служб с просьбой создать такое оружие, и люди Эмбри якобы в конечном итоге сумели разработать яд, который попадал в кровоток через укол дротиком, а затем вызвать симптомы, похожие на естественный сердечный приступ.

Этот яд не оставлял никаких следов, которые можно было бы обнаружить при вскрытии трупа, и любой патологоанатом никогда бы не связал эту остановку сердца с чем-то намеренным.

Более того, даже сама жертва не ощущала бы при непосредственном попадании яда в ее тело никаких странностей, кроме легкого укола, сравнимого с комариным укусом.

Позже Мэри Эмбри так рассказывала об этом оружии:

"Яд хранился в замороженном виде на конце иглы дротика. Когда он на большой скорости вонзался в человека, то растаивал, а на коже появлялась лишь крошечная красная точка, которую было бы очень сложно обнаружить. В теле человека не оставалось ни иглы, ни чего-то еще".

Пистолет, использованный для стрельбы этими дротиками, предположительно был модифицированным Кольтом 1911, у которого был прицел и который предположительно мог точно стрелять по целям на расстоянии до 100 метров. По словам Эмбри, он был испытан на животных и даже на заключенных с большим эффектом, хотя она никогда не говорила, использовался ли он когда-либо для убийств намеченных целей ЦРУ.

Якобы существовали и другие версии подобного оружия, замаскированные под трости, перьевые ручки или зонтики. Не было никаких конкретных выводов относительно того, из чего был сделан этот яд, но считается, что это тип нейротоксина, полученного из моллюсков, который называется сакситоксином.

Все это звучит очень зловещее, и, вероятно, навсегда осталось бы засекреченным, если бы не американский сенатор Франк Черч, которому в 1975 году Конгресс США поручил выяснить, как такие агентства, как ЦРУ, АНБ и ФБР использовало их бюджеты.

До этого они были в значительной степени освобождены от поводка и предоставлены самим себе, но скандал с Уотергейтом, в котором тогдашний президент Ричард Никсон злоупотреблял своей властью через ЦРУ, заставил Конгресс принять решение посмотреть, чем на самом деле занимаются эти агентства за закрытыми дверями.

Была создана специальная комиссия, официально известная как более суровый выборный комитет Сената Соединенных Штатов по изучению правительственных операций в отношении разведывательной деятельности, и она обнаружила некоторые пугающие вещи. Например, что совершаются всевозможные нарушения и злоупотребления властью, от открытия почты граждан для доступа к местным поставщикам телекоммуникационных услуг, до отслеживания частных лиц и ведения списков убийц.

Одной из обнаруженных в ходе расследования вещей был тот самый пистолет для имитации сердечного приступа. Во время слушаний по поводу выводов комитета Черч лично показывал этот пистолет и это для многих было по настоящему шокирующим. Это было как если бы зловещая теория заговора оказалась реальной.

Спустя годы откуда-то всплыл длинный список известных людей, которые якобы были намеченными целями для этого пистолета. Среди них был президент Джон Ф. Кеннеди, Мэрилин Монро, Дж. Эдгар Гувер и Клэй Шоу.

Позже появились "утечки" насчет того, что и советское КГБ также в течение многих лет разрабатывало и якобы использовало свою собственную версию пистолета для сердечного приступа, который представлял собой пистолет, выпускающий струю ядовитого газа из раздавленной капсулы с цианидом, что аналогичным образом заставляло жертву выглядеть так, как будто она перенесла сердечный приступ.

По слухам, именно таким оружием агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал лидеров украинских националистов Льва Ребета и Степана Бандеру в 1957 и 1959 годах соответственно.

По результатам комиссии Черча был принят закон, официально запрещающий такие действия, как целенаправленные убийства, совершенные ЦРУ и другими спецслужбами, а тем временем пистолет от сердечного приступа был где-то скрыт. В то время утверждалось, что он должен был быть передан военным США на хранение, но, похоже, после этого он просто растворился в воздухе.

Конспирологи говорят, что он вернулся в ЦРУ и даже использовался для устранения кандидата в президенты Берни Сандерса, у которого случился сердечный приступ во время предвыборной кампании 2019 года.

В этом есть что-нибудь или это просто чепуха в шапочке из фольги? Кто знает. Мы не знаем, в какой степени это оружие использовалось, что с ним стало потом и насколько далеко продвинулись технологии с тех лет. В свое время это было незаметно скрыто под ковром и сейчас никто больше об этом даже не говорит. Насколько это страшно? Я оставляю это на ваше усмотрение.