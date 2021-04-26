В Чешире люди стали все чаще видеть огромных черных кошек

В английском графстве Чешир настоящий бум наблюдений загадочной черной кошки очень больших размеров. Подобную пантеру за последние полгода наблюдали несколько человек, в том числе пытались сделать ее фото.

Жители Честера, графство Чешир, Великобритания, за последний год стали часто сообщать о наблюдении большого черного животного, похожего на пантеру.

В Великобритании уже несколько десятков лет видят существ, похожих на очень больших кошек, и до сих пор неясно, с чем люди имеют дело – это сбежавшие из частного зверинца леопарды, массовые галлюцинации или просто крупные черные коты, которых страх и человеческое воображение наделило огромными размерами?

Однако, можно сколько угодно винить темноту или фантазию, но один из недавних очевидцев заявил, что его пес породы доберман застыл на месте, когда огромная кошка появилась неподалеку. Не очень похоже на галлюцинацию.

22 апреля в парке Честера Гросвенор-парк случайный прохожий увидел огромную черную кошку и успел заснять ее заднюю часть, прежде чем животное исчезло в зарослях.

Ранее житель Фродшема Крис Беббингтон обнаружил тушку задушенной курицы на своем дворе, а когда посмотрел видео с камер наблюдения, увидел как на заднем плане двигается что-то крупное и черное.

Хотя объект находится так далеко от камеры, что на экране не разобрать ничего, кроме чего-то черного, Беббингтон уверяет, что это существо не было лисой или барсуком – привычными местными хищниками, потому что двигалось оно совсем иначе, очень-очень быстро.

Кроме того, примерно через неделю после этого инцидента во дворе Беббингтона забрела лиса и камера засняла ее. Мужчина говорит, что имел возможность сравнить как выглядит и двигается на записи лиса и то черное животное, сделав вывод, что это совершенно разные существа.

"Оно выглядело явно черным, было большим и двигалось очень быстро. Я бы сказал, что оно было размером с собаку породы лабрадор", – говорит Беббингтон.

А теперь вернемся к тому очевидцу, пес которого испугался загадочной крупной кошки. Женщину зовут Кали Хагенсвилл и она гуляла со своей собакой на старом поле для гольфа Old Oaks недалеко от Моллингтона.

"На краю холма я увидела длинную темную фигуру и мой доберман что-то почувствовал, потому что он съежился и замер на одном месте, совсем не двигаясь.

Как только я достала телефон, чтобы заснять это на камеру, черная фигура перебежала на другую сторону холма и я успела заметить какой у нее был длинный хвост. Это явно не была собака!", – рассказывает Хагенсвилл.

Другое похожее сообщение о огромном черном коте пришло через несколько дней после истории Хагенсвилл от женщины по имени Кэрол, которая вышла погулять на большое поле рядом с теннисными кортами со своей собакой породы спаниель.

Внезапно она увидела на краю поля большое животное, похожее на кошку. Оно стояло от нее на расстоянии всего нескольких метров и смотрело на нее. По словам Кэрол, существо было гораздо больше ее спаниеля по размерам. Она хотела заснять его на мобильный телефон, но пока доставала его, кошка скрылась в кустах.

Сообщения о наблюдениях загадочных больших кошек на территории Великобритании собирает организация под названием "Puma Watch North Wales". Они рассказали, что недавно получили сведения о том, что полиция Чешира расследует дело о серийном убийстве овец, подозревая в этом животное, похожее на большую черную кошку.

Упомянутый выше очевидец Крис Беббингтон, который нашел у себя во дворе тушку задушенной курицы и заснял нечто черное на камеру наблюдения, также обращался за помощью в полицию, потому что его сосед вскоре рассказал ему, что он видел другие тушки задушенных кур, валяющиеся неподалеку. Однако полиция не смогла сказать ничего конкретное о том, связаны ли убитые куры с загадочной большой кошкой.

Еще одно наблюдение большой черной кошки было сделано в районе Честер-Мидоус в конце 2020 года. Мужчина ехал на велосипеде вдоль берега реки и вдруг увидел на противоположном берегу крупное черное животное, похожее на пантеру. Животное старательно и грациозно кралось по кромке поля, а потом скрылось в кустах. Мужчина сумел заснять его на телефон.

Основатель общества "Puma Watch North Wales" Тони Джонс говорит, что в малонаселенных английских холмах живет как минимум несколько больших кошек, похожих на пуму. Они отделены друг от друга "охотничьими участками" в несколько десятков миль.

"Чаще всего их можно увидеть в Сноудонии (район Уэльса) и на холмах Клвидиан Рейндж (северо-восток Уэльса), но в последнее время все чаще стали появляться сообщения о наблюдении этих существ в более отдаленных регионах", – говорит Джонс.

По его версии во всем виновата пандемия коронавируса, из-за которой множество людей стали сидеть по домам и меньше ходить и ездить по городу и сельской местности, из-за чего дикие животные почувствовали себя очень вольготно.