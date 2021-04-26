Прочесть проект и плакать

Правительство отменяет просвещение: опубликованы первые нормативные документы.

Фото: РИА Новости

Казалось бы, уже отплакали свое в конце прошлого года, изучив текст внесенного в Думу проекта поправок к ФЗ об образовании «в части ведения просветительской деятельности». Но нет — не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже. В первую очередь это относится к качеству российского законотворчества последних лет. И даже если внесенный в нижнюю палату законопроект неуклюж, безграмотен и одиозен, всегда найдутся те, кто поможет сделать текст еще ужаснее.

Так получилось и с поправками о просветительской деятельности. В изначальном тексте внесенного законопроекта первая часть новой статьи 12.2. «Общие требования к организации просветительской деятельности» выглядела следующим образом.

«Просветительскую деятельность вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Именно с такой формулировкой законопроект и был принят в первом чтении незадолго до Нового года. Но в таблице поправок, рекомендуемых к принятию Комитетом Госдумы по образованию и науке, и размещенных на сайте Думы 17 февраля 2021 г. мы уже видим заметно дополненный текст.

Именно с этого момента в качестве главных просветителей указываются органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Тут уместно будет напомнить читателю, не каждый день обращающемуся к тексту Конституции, что в силу принятых в 2020 году поправок органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ — осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории (несмотря на то, что статья 12, являющаяся одной из основ конституционного строя, гласит, что Органы местного самоуправления в систему органов государственной власти не входят) . Так что теперь они будут осуществлять также и просветительскую деятельность — в наших с вами интересах.

Предложенные изменения всех устроили, Совет Федерации поправки о просветительской деятельности даже не рассматривал ввиду необязательности, Правовое управление верхней палаты и три комитета СФ дали положительные заключения. Закон о поправках подписан главой государства, официально опубликован. Формулировка первой части статьи «Общие требования к осуществлению просветительской деятельности», подготовленная думским Комитетом по образованию и науке, теперь стала частью закона и выглядит вот так

«Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

И вот теперь Правительство в силу свой конституционной обязанности обеспечивать исполнение федеральных законов готовит проект Постановления об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности.

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Изучать текст проекта данного Положения — это как на машине времени прокатиться. За кадром звучит песня «Мой адрес — Советский союз», вспоминаются залитованные тексты, лекторы общества «Знание» и выступления киноведов местного значения в кинотеатре «Иллюзион», объясняющих зрителям, о чем, собственно, тот зарубежный фильм, который им сейчас предстоит увидеть. И формулировки предлагаемых направлений осуществления просветительской деятельности знакомые — «популяризация достижений науки и техники», «бережное отношение к природе», «выбор жизненного пути». А вот и основное, первое в списке направление — распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Иные ценности и традиции распространять не следует, ибо это может быть квалифицировано как негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс и проведение под видом просвещения деструктивных действий в отношении российского государства и общества. Допускается популяризация лучших образцов мировой культуры, которые для нас заботливо отберут федеральные органы исполнительной власти.

Самое главное в поправках о просветительской деятельности и проекте Положения об осуществлении этой деятельности — это образ государства как главного просветителя.

Mind the language, как говорят в стане наиболее предполагаемого противника. Просветительскую деятельность осуществляют органы госвласти и иные госорганы совместно с утратившим в силу поправок свое изначальное предназначение МСУ. Физические и юридические лица лишь вправе ее осуществлять — при условии соблюдении требований ФЗ «Об образовании» и иных нормативно-правовых актов РФ. И для того, чтобы лишить некое физическое либо юридическое лицо права на осуществление просветительской деятельности достаточно принять очередной нормативно-правовой акт, содержащий невыполнимые для такого лица требования. Чистки рядов потенциальных просветителей можно будет проводить быстро и эффективно.

Екатерина Мишина

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