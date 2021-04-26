 

Мнение: Огонь по штабам

26.04.2021, 21:44, Разное
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Прокуратура Москвы приостановила деятельность "штабов Навального" не дожидаясь рассмотрения в судебном порядке дела об экстремизма. Фактическая остановки хих деятельности уже началась.
Если раньше еще можно было говорит о том, что действовать будут с оглядкой на реакцию Запада, то текущая международная обстановка такова, что на этот фактор обращать внимания уже не будут.. Как ранее заявлял МИД РФ, процесс ликвидации подрывных НКО связанных с Западом планируют довести до логического конца.
В этой связи, выглядит совсем невероятным, чтобы суд не признал сетку Навального экстремистской организацией.

Решение по ФБК ожидается уже сегодня.

Источник: Colonel Cassad



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