 

В Португалии впервые с августа 2020 года нет умерших от COVID-19

26.04.2021, 21:40, Новости дня
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Это впервые с 3 августа 2020 года и второй раз за все время пандемии в Португалии, отмечает издание O Minho.

25 апреля в стране подтвердили 196 новых случаев COVID-19, 326 человек выздоровели.

На 26 апреля в Португалии обнаружили более 834,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 16 965 человек умерли, около 793 тыс. – выздоровели.

https://www.facebook.com/direcaogeralsaude/posts/4026639520691972

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
22 апреля впервые за 10 месяцев не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19 в Израиле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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