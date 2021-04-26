“Стыдно называться кандидатом наук”. Украинский ученый сжег диссертацию в знак протеста против защиты Кивы

“3 апреля 2014 года мне присудили ученую степень кандидата медицинских наук. Сегодня [нардеп от ОПЗЖ] Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала “за”. Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано”, – написал ученый.

Он попросил считать свой пост официальным заявлением с требованием лишить его ученой степени кандидата медицинских наук.

“Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками”, – подчеркнул Ябчанка.

https://www.facebook.com/yabchanka/posts/4211897272176243

Ябчанка – педиатр, в 2017 году работал советником тогдашнего министра здравоохранения Уляны Супрун.

Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 – “за”. “Против” не проголосовал никто.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”.

Теперь Кива будет получать надбавку 15% к должностному окладу. После утверждения его степени Министерством образования и науки он станет 13-м кандидатом наук среди нардепов от ОПЗЖ, отмечало “Чесно”.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г. Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива дважды баллотировался в Раду как самовыдвиженец: в 2013 году на повторных выборах в 223-м округе в Киеве (набрал 20 голосов, или 0,02%, и разделил 55-е место с еще одним кандидатом) и в 2016 году на промежуточных выборах в 183-м округе в Херсонской области (занял седьмое место, получил 1048 голосов, или 3,91%). В 2019 году Кива баллотировался в президенты, заняв 29-е место (5869 голосов, или 0,03%), в том же году он был избран в Раду по списку ОПЗЖ.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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