Верховный Суд отказал в удовлетворении иска о “праве на информацию” относительно подсанкционных телеканалов

Истец мотивировал свои исковые требования тем, что указ президента нарушает его право как потребителя аудиовизуальной информации из-за прекращения вещания телевизионных каналов NewsOne, ZIK, “112 Украина”.

Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

В сообщении отмечается, что на рассмотрении Кассационного суда находится еще в общей сложности девять исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента от 2 февраля о введении санкций. Восемь из них поданы от различных компаний, попавших под санкции, один – нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарасом Козаком, владельцем этих компаний.

Контекст:2 февраля президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

После блокировки телеканалов, как выяснил “Детектор медиа”, медиахолдинг “Новости” решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников. По данным источников издания, новый канал будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

17 февраля у некоторых пользователей спутникового телевидения вместо заблокированного канала NewsOne в эфир вышел телеканал “Перший незалежний”.

23 февраля министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко заявил, что три запрещенных в Украине телеканала – “112 Украина”, NewsOne и ZIK – из так называемого пула главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука пытаются вернуться в эфир. Он сообщил, что ООО “Медиахолдинг “Новости” было зарегистрировано 18 февраля, через две недели после блокировки каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО стали 100 человек.

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