“24,5 тыс. лет нужно для распада последнего радиоактивного элемента”. Авария на Чернобыльской АЭС. Страшные цифры

500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Примерно к такому по мощности и последствиям взрыву приравнивают взрывы на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Седьмой уровень опасности – такова оценка аварии на Чернобыльской АЭС по международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году. Сопоставимой по масштабам катастрофой на ЧАЭС стала катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” в 2011 году.

У 134 человек, находившихся на аварийном блоке в первые сутки, позже была выявлена лучевая болезнь.

Чернобыльская АЭС 35 лет спустя. Фото: depositphotos.com

30 сотрудников Чернобыльской АЭС погибли из-за взрыва и острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев с момента аварии. Непосредственно при взрыве погиб один человек – оператор насосов 35-летний Валерий Ходемчук (его тело не удалось обнаружить под завалами), утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы автоматики 35-летний Владимир Шашенок.

Больше 500 тыс. человек скончалось из-за последствий радиоактивного заражения на протяжении десятилетий после аварии.

8,5 млн жителей Украины, Беларуси, России в первые дни после аварии получили значительные дозы облучения.

47,5 тыс. жителей Припяти были полностью эвакуированы 27 апреля, в последующие дни – население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Еще 116 тыс. человек из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были эвакуированы в течение мая.

1986 год, Припять с высоты птичьего полета в день эвакуации жителей 27 апреля. Фото: chnpp.gov.ua

200 тыс. км2 – именно на такую площадь распространилось действие радиации. Наибольшему загрязнению подверглись северные районы Киевской и Житомирской областей, белорусская Гомельская область и российская Брянская область.

2293 украинских городов и поселков с населением примерно 2,6 млн человек было загрязнено радиоактивными нуклидами.

$235 млрд – во столько оценивается ущерб, нанесенный Беларуси вследствие чернобыльской аварии. 70% радиоактивных загрязнений пришлось именно на эту страну.

2 суток ­советское руководство скрывало информацию о взрыве от мирового сообщества. Лишь поздно вечером 28 апреля 1986 года информационное агентство ТАСС сообщило о произошедшем. “На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего”.

Более 600 тыс. человек со всего Советского Союза стали ликвидаторами аварии, они тушили пожары и расчищали завалы.

1986 год, дезактивация почвы на территории ЧАЭС. Фото: chnpp.gov.ua

11 400 тонн сухих и жидких материалов в течении двух месяцев после аварии было сброшено в шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом. Сначала ее засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии операции – латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами.

Высота 50 м, внешние размеры – 200 на 200 м. Это параметры бетонного саркофага, который с середины лета по конец осени 1986 года был выстроен над разрушенным четвертым энергоблоком. После того, как саркофаг накрыл энергоблок, выбросы радиоактивных элементов прекратились.

Четыре члена экипажа вертолета Ми-8 погибли во время строительства саркофага над четвертым энергоблоком. Вертолет лопастями зацепился за трос подъемного крана и рухнул на территорию атомной станции.



Разрушенный четвертый энергоблок. Фото: chnpp.gov.ua

90 тыс. человек сооружали саркофаг. Объект был возведен над поврежденным реактором за 206 дней. Со временем он начал разрушаться, что грозило новым выбросом в атмосферу опасных элементов.

€1,5 млрд стоил новый саркофаг. Европейский банк реконструкции и развития в 2004 году объявил тендер на создание нового укрытия для ЧАЭС. Его выиграл французский консорциум Novarka, который начал строительство в 2012-м.

29 тыс. тонн весит новый саркофаг. Его сооружением занимались 3 тыс. людей. В конце апреля 2019 года новый защитное укрытие было введено в режим пробной эксплуатации. Саркофаг гарантирует безопасность над местом взрыва вплоть до 2120 года.

4 тыс. солнечных панелей установлено на новом саркофаге, теперь атомная электростанция частично стала солнечной.

2014 год. Строительство нового саркофага с солнечными панелями. Фото: chnpp.gov.ua

1,6 млн пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы находятся под наблюдением медиков. Об этом сегодня, в годовщину трагедии заявили в Минздраве Украины. В ведомстве уточнили, что 317 769 из наблюдаемых пострадавших – дети.

67 тыс. га чернобыльской территории в апреле 2020 года было охвачено пожарами. Пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника. Справиться с активной фазой возгорания удалось за 10 суток, полностью огонь был потушен спустя месяц. К тушению были привлечены 1322 человека и 292 единицы техники. Пожар не угрожал хранилищу ядерных отходов в зоне отчуждения, поскольку это бетонное сооружение отделено от леса зачищенной полосой без растительности.

14 лет после аварии еще функционировала Чернобыльская АЭС, пока зимой 2000-го не было принято решение об окончательном закрытии станции. 15 декабря последний действовавший энергоблок №3 был остановлен.

24500 лет понадобится для распада последнего радиоактивного элемента – плутония-239 – на загрязненных территориях. Это произойдет в 26486 году.

Январь 2020 год. Пропускной пункт в заброшенный город Припять. Фото: ЕРА

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