Есть пострадавшие: в Москве машина влетела в подземный переход

В ночь на 26 апреля в подземный пешеходный переход возле дома №58 по Варшавскому шоссе на юге Москвы влетел каршеринговый автомобиль, передает сетевое издание “Москва 24”. Водитель, по предварительным банным, потерял управление. Точные причины и все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам. Сообщается об одном пострадавшем.