 

Есть пострадавшие: в Москве машина влетела в подземный переход

26.04.2021, 21:36, Разное
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В ночь на 26 апреля в подземный пешеходный переход возле дома №58 по Варшавскому шоссе на юге Москвы влетел каршеринговый автомобиль, передает сетевое издание “Москва 24”. Водитель, по предварительным банным, потерял управление. Точные причины и все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам. Сообщается об одном пострадавшем.



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