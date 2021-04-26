В строительной бытовке под Москвой нашли нарколабораторию

В строительной бытовке, стоящей на участке в деревне Петрухино в Серпуховском районе Московской области, полицейские обнаружили настоящую нарколабораторию, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Они изъяли порядка пяти килограммов мефедрона, а также оборудование и препараты для его создания. Предполагаемых организаторов производства – двух мужчин – задержали.