«Эйфория была долго»: Сафронов подробно рассказал о романе с Васильевой

После того, как Татьяна Васильева заявила в интервью Ольге Бузовой о том, что ни один житель ее не любил, это опроверг Никас Сафронов. По словам знаменитого художника, у него были сильные чувства к актрисе, а «эйфория от страстного романа длилась довольно долго».

Татьяна Васильева считает, что если бы ее любили по-настоящему, то не расстались бы. Никаса Сафронова она считает интересным, веселым и замечательным человеком. Несмотря на возраст, он, по словам актрисы, немного инфантильный и наивный. Во время их отношений он немного «забил на творчество», что не понравилось артистке.

Никаса Сафронова слова экс-возлюбленной немного удивили. В период страстного романа она была для него «самой желанной и красивой женщиной». Художника сильно к ней тянуло, а их отношения характеризовались легкостью. Он старался сделать все для того, чтобы актрисы ощущала себя комфортно и уютно. Пара много путешествовала, а все расходы Никас Сафронов брал на себя. Хотя ранее в жизни Татьяны Васильевой были и другие мужчины, с которыми она все делила пополам. Художник отметил, что не пользовался ее именем и даже не афишировал их роман. В тот период художник уже был довольно востребован, и к нему в гости начали приезжать мировые знаменитости. Он приобрел квартиру на Пушкинской и советовал возлюбленной также вкладывать деньги. Но Татьяна Васильева, как только накапливала какую-то сумму, сразу попадала в неприятную историю.

С дочерью Татьяны Васильевой у художника сложились непростые отношения, а с сыном Филиппом он подружился. Скандалов с актрисой у него не было, и даже после расставания они часто встречались. Живописец признается, что экс-возлюбленная «оставила в его сердце неизгладимый след».