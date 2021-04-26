 

«Эйфория была долго»: Сафронов подробно рассказал о романе с Васильевой

26.04.2021, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После того, как Татьяна Васильева заявила в интервью Ольге Бузовой о том, что ни один житель ее не любил, это опроверг Никас Сафронов. По словам знаменитого художника, у него были сильные чувства к актрисе, а «эйфория от страстного романа длилась довольно долго».
Татьяна Васильева считает, что если бы ее любили по-настоящему, то не расстались бы. Никаса Сафронова она считает интересным, веселым и замечательным человеком. Несмотря на возраст, он, по словам актрисы, немного инфантильный и наивный. Во время их отношений он немного «забил на творчество», что не понравилось артистке.

Никаса Сафронова слова экс-возлюбленной немного удивили. В период страстного романа она была для него «самой желанной и красивой женщиной». Художника сильно к ней тянуло, а их отношения характеризовались легкостью. Он старался сделать все для того, чтобы актрисы ощущала себя комфортно и уютно. Пара много путешествовала, а все расходы Никас Сафронов брал на себя. Хотя ранее в жизни Татьяны Васильевой были и другие мужчины, с которыми она все делила пополам. Художник отметил, что не пользовался ее именем и даже не афишировал их роман. В тот период художник уже был довольно востребован, и к нему в гости начали приезжать мировые знаменитости. Он приобрел квартиру на Пушкинской и советовал возлюбленной также вкладывать деньги. Но Татьяна Васильева, как только накапливала какую-то сумму, сразу попадала в неприятную историю.

С дочерью Татьяны Васильевой у художника сложились непростые отношения, а с сыном Филиппом он подружился. Скандалов с актрисой у него не было, и даже после расставания они часто встречались. Живописец признается, что экс-возлюбленная «оставила в его сердце неизгладимый след».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Ксения Бородина поверила в женскую дружбу только после знакомства с Ольгой Орловой

27.10 / Минздрав рекомендовал препараты с недоказанной эффективностью при лечении COVID-19

27.10 / Поклонники разглядели у Екатерины Стриженовой шрам во всю шею

26.01 / Мнение: Три сосны мира

24.11 / Мнение: Письмо: “Как не тянуться к короне Спасательницы”

08.04 / Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот

17.09 / Уфолог утверждает, что нашел «100% доказательство» существования жизни на Марсе

30.07 / Ученые выявили ген, способствующий развитию коронавируса

24.08 / Добровинский представит “сверхинтересную” информацию в суде по делу Ефремова

22.07 / Академик РАМН назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика