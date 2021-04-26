 

Ученые: Витамин D не улучшает умеренное или тяжелое состояние при COVID-19

26.04.2021, 21:30, Разное
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Ученые из Бразилии после проведения многочисленных исследований пришли к выводам, что эффективность витамина D при коронавирусе преувеличивают. Эксперты убеждены, что облегчить умеренное или тяжелое состояние пациента при COVID-19 с помощью этого препарата не получится.
Было проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. В нем принимали участие 240 человек в период июнь-август 2020 года. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Одной из них давали витамин D3, разовая дозировка которого составляла 200 тысяч единиц (МЕ). Препарат был растворен в арахисовом масле. Другой группе предлагали только сам раствор. Все пациенты проходили лечение от COVID-19 согласно установленному протоколу. Они принимали противовоспалительные лекарственные средства и антибиотики.

В результате клинического испытания исследователи не выявили существенных различий между добровольцами, употребляющими чистый раствор арахисового масла и с добавлением витамина D3. Это говорит о том, что никакого эффекта от употребления витамина D больными коронавирусом нет.

Источник: medikforum.ru



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