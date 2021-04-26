Ученые: Витамин D не улучшает умеренное или тяжелое состояние при COVID-19

Ученые из Бразилии после проведения многочисленных исследований пришли к выводам, что эффективность витамина D при коронавирусе преувеличивают. Эксперты убеждены, что облегчить умеренное или тяжелое состояние пациента при COVID-19 с помощью этого препарата не получится.

Было проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. В нем принимали участие 240 человек в период июнь-август 2020 года. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Одной из них давали витамин D3, разовая дозировка которого составляла 200 тысяч единиц (МЕ). Препарат был растворен в арахисовом масле. Другой группе предлагали только сам раствор. Все пациенты проходили лечение от COVID-19 согласно установленному протоколу. Они принимали противовоспалительные лекарственные средства и антибиотики.

В результате клинического испытания исследователи не выявили существенных различий между добровольцами, употребляющими чистый раствор арахисового масла и с добавлением витамина D3. Это говорит о том, что никакого эффекта от употребления витамина D больными коронавирусом нет.

Источник: medikforum.ru