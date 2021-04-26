Ботокс, филлеры, ранняя пластика: Бьюти-эксперты раскрыли секреты красоты знаменитых моделей 90-х

Эксперты бъюти-индустрии рассказали о секретах красоты знаменитых моделей 90-х годов. По их мнению, не все звезды подиумов использовали ботокс, филлеры и раннюю пластику.

Специалисты бьюьти-индустрии изучили внешность фотомоделей, в 90-х годах пользующихся наибольшим успехом. Как известно, одна из самых ярких звезд подиумов Наоми Кэмпбелл, не утратившая популярность и сейчас, заявляла о целесообразности пластических операций, если они делаются не ради карьеры. Однако по мнению специалистов, она все же откорректировала форму носа, носогубных складок, губ и слезную борозду. Кроме того, профессионалы отмечают у селебрити следы блефаропластики, а также инъекций в область скул.

Видна пластика и во внешности Кристи Тарлингтон, которая упорно отрицает их наличие, убеждая всех, что даже не красит волосы. Однако эксперты уверены, что ей пришлось хирургически изменить периорбитальную область. Синди Кроуфорд и сейчас выглядит моложе своих лет благодаря мезотерапии, уколам ботулотоксина, коррекции слезной борозды, липофилингу щечно-скуловой области и объемному моделированию скул. По внешнему виду Линды Евангелисты эксперту определяют, что она делала круговую подтяжку лица, коррекцию губ и скул. При том, что сама звезда фэшн-индустрии признает только наличие уколов ботокса, она также прибегала к блефаропластики верхнего века.

В отличие от коллег, немецкая модель Клаудиа Шиффер действительно отказывается от обращения к пластическому хирургу, это профессионалы видят по не изменившимся объему скул и овалу лица. Вместо этого она активно пользуется услугами косметолога, например, нитевым лифтингом и филлерами. Не ложилась под нож хирурга, уверены бьюти-специалисты, и Кейт Мосс, поэтому ей специалисты рекомендовали бы воспользоваться некоторыми достижениями индустрии красоты.

Источник: www.woman.ru