После карантина пациент с положительным ПЦР-тестом не заразен для окружающих



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Чтобы безопасно завершить сезон 2019/2020 во время пандемии, НБА создала специальный закрытый кампус в Орландо, где игроки находились под наблюдением специалистов, ежедневно сдавали тесты и соблюдали все меры предосторожности. В новое исследование включены данные о 3648 спортсменах, проживавших на территории кампуса.

Если у кого-то из игроков выявлялась инфекция, его незамедлительно помещали в изоляцию. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют выдерживать карантин в течение 10 дней при отсутствии симптомов заболевания. Однако у 36 человек (1%) результат ПЦР-теста был положительным даже после изоляции, при том что все они переносили инфекцию бессимптомно. Один спортсмен выделял SARS-Cov-2 более 100 дней.

Врачи тщательно наблюдали за этими игроками и подтвердили, что ни один из них не передал инфекцию другим спортсменам после выхода из карантина, хотя они постоянно контактировали с другими баскетболистами, в том числе без масок.

«Таким образом, наши результаты подтверждают наблюдения, что бессимптомные носители, которые прошли карантин, но имеют стойкие положительные результаты ПЦР-теста с высокими значениями, по-видимому, не заразны для окружающих», — написали авторы исследования.

В ноябре прошлого года вышел крупный обзор 98 исследований, показавший, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях, в фекалиях — 17,2 дней. В одном случае вирус выделялся в течение 83 дней. Однако ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания, считают ученые.

Как сообщил МедПорталу медицинский токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов, длительное выделение вируса может быть связано с несколькими причинами.

«Например, у пациента действительно присутствует вирус. Специфичность и чувствительность современных тестов такова, что они ловят очень небольшое количество вирусов. Второй момент, ПЦР реагирует и на “запчасти” РНК, которые могут быть из “разобранного” вируса. Иммунитет его “разобрал”, но на него может реагировать ПЦР, мы можем обнаруживать их в анализе. Это не означает, что человек болен или даже является вирусоносителем. То есть, положительный ПЦР не означает, что человек заразен» — рассказал эксперт.