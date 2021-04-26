Коллега Прокловой усомнился в правдивости ее истории о домогательствах на съемках

Актриса Елена Проклова рассказала в передачи «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.

Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», в беседе с «Московским комсомольцем» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду.

«Ну, Господи, все в ее власти было. По ее словам, в каком-то коридоре какой-то таинственный актер поймал ее и начал домогаться, а она – спортивная, молодая девчонка. Послала бы его, и все. Какой-то бред», – сообщил артист.

Он добавил, что ему жаль Проклову. «Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть», – заключил актер.

Как подчеркнул Наумов, Проклова может говорить все что угодно, поскольку «Табаков ей ответить не сможет».