 

Украинские силовики во время обстрела ранили военнослужащего ЛНР

26.04.2021, 21:24, Новости дня
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Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооруженные формирования Украины в 12.10 мск открыли огонь из стрелкового оружия на Дебальцевском направлении с (направления) населенного пункта Луганское по (направлению) населенного пункта Калиновка, о ранении своего военнослужащего представительство ЛНР сообщило Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает «Луганскинформцентр».

«Ожидаем должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения режима прекращения огня», – добавили в представительстве.

Накануне в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.



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