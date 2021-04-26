Мнение: Первое место

Россия заняла четвертое место в мире по абсолютным расходам на оборону и первое место в мире по доле этих расходов относительно ВВП. "Пушки вместо масла", – как было сказано об одной стране, откуда черпают вдохновляющие идеи нынешние кремлевские их последователи.

Правда, есть одно, но весьма существенное отличие. Тогдашний фюрер готовился воевать потому, что его страна была обескровлена предыдущим поражением и колоссальными репарациями. А потому ресурс развития было решено отобрать у соседей. Ближних, а затем и дальних. Нынешнему судьба подарила триллионы долларов сверхдоходов от продажи российских природных ресурсов. Соответственно, возникает вполне резонный вопрос – если ты профукал и спустил в никуда ресурс, который достался тебе мирным путем, то каковы шансы на то, что ресурс, который ты добудешь путем внешней агрессии, ты сможешь использовать во благо страны? Вопрос риторический, так как ответ известен – шансы равны нулю.

Предположение, что военные расходы России – это для обороны, выглядит весьма натянутым. Зачем воевать со страной, которая исправно и главное – добровольно – перекачивает свой собственный ресурс развития за границу? Такую страну, наоборот, нужно только хвалить и трепать по щеке. Да и за что воевать? За тонущее в грязи замкадье? Что отбирать – путинские пенсии? Да он и сам их отбирает, как никакой оккупант не справится. Эти расходы – они для агрессии, и тот факт, что Россия ведет сразу несколько войн одновременно, причем все – за пределами своей территории, лучше всего говорит о направленности российской "обороны" – это чистой воды агрессия.

В этом месте любой пропагандист наберет в грудь все возможные литры воздуха и произнесет классическую фразу: "А вот у них там…" Да, безусловно, Россия не единственная страна-агрессор. Но какое нам дело до того, бьют там негров или целуют в маковку, если речь о нас? Это у нас туземный фюрер отбирает ресурс, который может и должен быть использован внутри страны. Не у негров, индейцев или прочих угнетенных народов. В роли негров в данном случае мы. А потому первое место по расходам на войну – это совершенно не то, чем мы можем гордиться.

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