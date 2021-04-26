 

Мнение: Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

26.04.2021, 20:50, Разное
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Кучно сегодня пошло.
Сначала "штабы Навального запретили" https://colonelcassad.livejournal.com/6729915.html
А теперь ТАСС сообщает https://t.me/tass_agency/50783, что Прокуратура раздухарилась и признала незаконным снос памятника Железному Феликсу на Лубянке демократическими обезьянами в 1991 году.
Соответственно, с правовой точки зрения это дает отличные возможности не устраивать клоунские голосования с провокатором Венедиктовым, а добиваться по закону устранения результатов преступного сноса охранявшегося государством памятника в 1991-м году.
Как заявил возглавляющий "Офицеров России" генерал-майор Липовой, "Мы живем в правовом государстве, поэтому законность должна восторжествовать и памятник Дзержинскому должен быть восстановлен".
Как и ранее, совершенно уверен, что Дзержинский рано или поздно вернется на Лубянку.

Источник: Colonel Cassad



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