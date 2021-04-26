По делу о вымогательстве взятки задержана адвокат фирмы “Ильяшев и партнеры”

О задержании адвоката за вымогательство взятки в размере $160 тыс. якобы для обеспечения нужного решения по земельному участку со стороны Министерства юстиции Государственное бюро расследований сообщило 23 апреля. В ГБР не назвали фамилию адвоката, но “Украинская правда” связалась с юрфирмой “Ильяшев и партнеры” и там подтвердили, что задержана их адвокат.

В ГБР установили, что она решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, который пытался вернуть восемь земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо. По закону участки ему и так должны были отдать, сообщили в Бюро. Адвоката задержали во время получения денег. Она убеждала предпринимателя, что за “вознаграждение” сможет повлиять на решение коллегии Министерства юстиции Украины по этому вопросу.

Адвоката подозревают в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в компании “Ильяшев и партнеры” отметили, что в земельном споре не представляли ни одну из сторон.

“По имеющейся у нас информации, Алла Цымановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов. Адвокаты “Ильяшев и партнеры” осуществляют защиту Аллы Цымановской в данном уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в данной провокации понесут заслуженное наказание”, – заявили журналистам в компании.

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