 

По делу о вымогательстве взятки задержана адвокат фирмы “Ильяшев и партнеры”

26.04.2021, 20:46, Новости дня
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О задержании адвоката за вымогательство взятки в размере $160 тыс. якобы для обеспечения нужного решения по земельному участку со стороны Министерства юстиции Государственное бюро расследований сообщило 23 апреля. В ГБР не назвали фамилию адвоката, но “Украинская правда” связалась с юрфирмой “Ильяшев и партнеры” и там подтвердили, что задержана их адвокат. 

В ГБР установили, что она решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, который пытался вернуть восемь земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо. По закону участки ему и так должны были отдать, сообщили в Бюро. Адвоката задержали во время получения денег. Она убеждала предпринимателя, что за “вознаграждение” сможет повлиять на решение коллегии Министерства юстиции Украины по этому вопросу.

Адвоката подозревают в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в компании “Ильяшев и партнеры” отметили, что в земельном споре не представляли ни одну из сторон.

“По имеющейся у нас информации, Алла Цымановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов. Адвокаты “Ильяшев и партнеры” осуществляют защиту Аллы Цымановской в данном уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в данной провокации понесут заслуженное наказание”, – заявили журналистам в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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