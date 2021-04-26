В Чернобыльской зоне хотят построить современный КПП, музей и места отдыха – Офис президента

По его словам, зона отчуждения должна стать “не местом забвения, а точкой развития”.

“В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций”, – заявил Тимошенко.

По его словам, за три года количество туристов в Чернобыльской зоне выросло в 16 раз.

“Одним из основных символов развития всегда есть дороги. В этом году в Чернобыльской зоне отчуждения стартовала программа президента Владимира Зеленского “Большое строительство”. За три последующих года планируем обновить здесь основные трассы, чтобы был доступ и для туристов, и для экологов, природоохранителей, ученых. В планах – также построить современный КПП с музеем, места отдыха”, – заявил он.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/4089330174444069

Контекст:Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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