Прокуратура передала в суд дело о взятке экс-главы Кировоградской ОГА Балоня

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26.04.2021, 20:46, Новости дня
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По данным следствия, государственным чиновникам предложили 1,8 млн грн неправомерной выгоды. Предварительно зафиксирован факт получения ими первой части денег – 100 тыс. гривен. При получении второй части, 250 тыс. грн., обоих задержали.

Действия чиновников квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса  Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение). Санкция статьи – лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Контекст:Балонь и глава патронатной службы ОГА Сергей Шевченко были задержаны 25 июня 2020 года при получении части незаконного вознаграждения. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, по данным Национального антикоррупционного бюро, составляет 1,8 млн грн.
Балоня задержали, суд назначил ему залог в 10 млн грн. Шевченко также был взят под стражу. Ему назначили залог в размере 5 млн грн. Залог за обоих внесли, в июле 2020 года они вышли из СИЗО.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности. 28 июня Балонь был уволен.
Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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