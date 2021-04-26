Пострадали люди: маршрутка попала в ДТП в Ульяновске

Утром 26 апреля на пересечении улицы Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись три автомобиля, среди которых был микроавтобус-маршрутка, передает Пятый канал. В момент аварии в общественном транспорте находились 13 человек. Помощь врачей понадобилась двум из них, среди которых один ребенок. Обстоятельства произошедшего проверяет полиция.