Число больных COVID-19 россиян выросло на 8,8 тысячи

За минувший день в стране подтвердили 8 803 случая ковида. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 6 631 человек. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 356 пациентов.

Лидером среди регионов по числу заразившихся в очередной раз стала Москва. По информации оперштаба, в городе за сутки выявили 2 687 случаев. В больницы доставили 892 человек. Жертвами COVID-19 стали 55 пациентов.

В первую пятерку по коронавирусу также попали Санкт-Петербург (706 новых случаев), Московская область (609 случаев), Ростовская область (234 случая) и Самарская область (184 случая).

Диагноз поставили жителям 82 регионов. Меньше всего больных – в Камчатском крае и Республике Северная Осетия-Алания (по 9 случаев), в Республике Алтай (3 случая), в Магаданской области и Республике Тыве (по 2 случая).

Таким образом, общее число россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4,7 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,3 миллиона граждан. Всего было зафиксировано более 108 тысяч летальных исходов.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники в этом году непрерывными. Такая мера должна уберечь граждан от новой коронавирусной инфекции.