 

Полковник ФСБ рассказал, как создавался сценарий фильма «Брат-2»

26.04.2021, 20:37, Разное
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Полковник ФСБ Андрей Марченко рассказал журналистам, какую роль ведомство сыграло в создании фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

В марте спецслужба рассекретила материалы, относящиеся к работе над картиной.

Полковник ФСБ рассказал, как создавался сценарий фильма «Брат-2»Как следует из опубликованных документов, приказ о необходимости снять данный кинофильм подписал Владимир Путин, в то время занимавший должность директора ФСБ. Ведомство поставило цель – как можно красочнее показать проблемы капитализма и американского государства – в частности, а также создать образ героя, с которым могли бы себя ассоциировать российские граждане.

Образ Данилы Багрова разрабатывался при участии Института психологии ФСБ РФ с расчётом на то, чтобы зритель подсознательно предпочитал бы его патриотический образ мысли расчётливому и продажному мышлению американцев. А несколько коронных фраз фильма, ставших крылатыми, придумал лично Владимир Путин.

– В то время у молодёжи было всего два героя – Саша Белый и Человек-паук. Нам нужно было создать позитивный образ русского парня, который, оказавшись в Америке, не побежал вприпрыжку мыть туалеты и работать в Макдональдсе, а сохранил любовь к Родине. Особенно интересная история у фразы «мы, русские, не обманываем друг друга». Её произнёс лично Владимир Владимирович, когда один из высоких начальников отчитывал Балабанова за то, что он якобы растратил бюджет на съёмки. Если бы не защита директора ФСБ, неизвестно, стал бы фильм культовым, или же его смотрели бы только сокамерники режиссёра, – рассказал Андрей Марченко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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