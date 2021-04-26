Ольга Бузова: «Во время съемок шоу «Маска» я молилась»

Несмотря на то, что Ольга Бузова уже давно покинула проект «Маска», она с ностальгией вспоминает свое участие. Поющая телеведущая призналась, что молилась во время съемок шоу, чтобы ее не раскрыли.

По словам Ольги Бузовой, она совсем не умеет врать, поэтому боялась, чтобы жюри не задавали вопросов. Кроме этого, ей было сложно скрывать участие в «Маске» и обсуждать проект с коллегами и друзьями. Вне съемок она пересекалась с Филиппом Киркоровым и Региной Тодоренко, поэтому боялась быть раскрытой. Создателям проекта было сложно подобрать Ольге Бузовой репертуар, так как ее голос слишком узнаваемый. Поэтому они остановили выбор на очень высоких композициях.

Поклонники «Маски» продолжают строить предположения по поводу того, кто из знаменитостей скрывается под костюмами Ламы, Зайца, Крокодила и Змеи. Вчера, 25 апреля, жюри сняли маску с Неваляшки. Оказалось, что за этим образом прятался Стас Пьеха. Артист порадовал зрителей яркими номерами и показал шикарные вокальные данные. Многие пользователи Сети делают ставки на то, что во втором сезоне секретного музыкального шоу победа достанется Ламе или Змее.