Постоянная сонливость названа симптомом серьезного заболевания

Медики назвали регулярную сонливость симптомом довольно серьезного заболевания. По словам невролога Ольги Голубинской, зевота может говорить о проблемах со здоровьем.

Эксперт-сомнолог София Черкасова дала некоторые советы по поводу того, как нормализовать режим сна. Сонливость может говорить о ряде проблем со здоровьем. Не исключено, что во сне возможна остановка дыхания на фоне храпа. Нормой считается, если за ночь произойдет до пяти таких случаев. Превышение данного количества случаев говорит о синдроме остановки дыхания во сне. В тяжелых ситуациях за ночь может происходить до 500 остановок дыхания.

Подобные процессы представляет собой огромный стресс для мозга. К тому же нарушается структура сна, человек не отдыхает полноценно, а в течение дня чувствует себя разбитым.

Еще одной проблемой может быть нарколепсия. В течение дня могут возникать неконтролируемые приступы сонливости. Также у человека появляются проблемы с нормальным функционированием щитовидной железы.

Спать необходимо стараться минимум восемь часов. Некоторые люди заявляют, что у них нет времени на полноценный отдых. В этом случае нужно приучать себя ложиться на 10-15 минут раньше каждый день.

Источник: nation-news.ru