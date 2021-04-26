 

Ученые: Семь простых привычек могут замедлить процесс старения

26.04.2021, 20:36, Разное
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Британские исследователи изучили процессы старения человека и факторы, влияющее на биологический возраст. Оказалось, что всего семь простых привычек способны замедлить процесс старения.
Для того, чтобы дольше оставаться молодым и энергичным, следует придерживаться здорового образа жизни, придерживаясь определенных привычек. В первую очередь, к ним относятся умеренная, без перегрузок, физическая активность и здоровый сон. Причем, по мнению медиков, достаточно даже 10 минут регулярных прогулок каждый день, чтобы получить положительный эффект.

Кроме занятий спортом, следует контролировать и состояние органов и систем. Так, важно поддерживать здоровье полости рта, в ежедневную привычку должны войти и проверки уровня артериального давления, а также частоты пульса. Это поможет вовремя выявить риски ухудшения здоровья.

Также необходимо следить за своим рационом, отказавшись от чрезмерного употребления овощей и исключив из меню блюда с пищевыми добавками. Для того, чтобы дольше сохранить тонус, целесообразно уменьшить количество мясных продуктов. Несмотря на стереотип о несомненной пользе различного вида диет, многие из них не только не приносят пользы, но и вредны. Поэтому медики рекомендуют не прибегать к необычным ограничениям в питании.

Источник: ufatime.ru



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