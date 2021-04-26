Социальная уязвимость роженицы с COVID-19 влияет на риск заражения ребенка



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В ходе исследования, опубликованного в JAMA Network Open, ученые проанализировали данные 255 детей, родившихся с марта по июль 2020 года в больницах Массачусетса у женщин с подтвержденным COVID-19.

У 88,2% детей врачи взяли тест на коронавирус, и положительный результат был только у шести новорожденных из этой когорты, то есть всего у 2,7%. Большим открытием было то, что способ родоразрешения (естественные роды или кесарево сечения), а также тяжесть течения COVID-19 никак не влияли на вероятность заражения ребенка.

Однако наличие инфекции у матерей было связано с другими рисками для здоровья новорожденных: так, 24,3% детей родились либо с низком массой тела, либо недоношенными, 19,2% потребовалась реанимация при рождении.

В этом исследовании ученые также оценили связь между социальным положением матери и риском заражении и оказалось, что этот фактор оказался одним из ключевых. Женщины , которые живут в бедных кварталах, имеют низкий уровень доходов и заболели COVID-19, почти в пять раз чаще передают вирус своим детям. По мнению ученых, это может быть связано с продолжительным стрессом матери, который влияет на иммунный ответ как матери, так и ребенка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости не разлучать мать и ребенка после родов даже в случае подтвержденного COVID-19 у роженицы. Организация ссылается на исследование, согласно которому нахождение рядом с матерью снижает смертность недоношенных детей или с недостаточным весом на 40%, вероятность гипотермии — более чем на 70%, риск заражения опасными инфекциями — на 65%.

«Перебои с оказанием медицинских услуг во время пандемии серьезно повлияли на качество поддержки наиболее уязвимых детей, в том числе на жизненно необходимый контакт с родителем», — заявил директор по материнству ВОЗ доктор Аншу Банерджи (Anshu Banerjee). Он предупредил, что многолетние достижения в сокращении детской смертности будут перечеркнуты, если органы здравоохранения не будут уделять должное внимание поддержке матерей и новорожденных.