 

Куски бумаги указали на возможное новое место утечки воздуха на МКС

26.04.2021, 20:30, Новости дня
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Космонавт Петр Дубров с помощью кусков бумаги обнаружил еще одно место возможной утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, о чем рассказал в ходе переговоров с подмосковным центром управления полетами.

«Я осмотрел люк снова и нашел одно подозрительное место. Там были два маленьких кусочка бумаги … они притянулись к трубопроводу. Они все еще здесь», – передает сообщение Дуброва РИА «Новости».

Космонавт сообщил, что на прошлой неделе наносил герметик на различные места в промежуточной камере модуля. На этой неделе Дубров продолжит работу.

В середине марта стало известно об утечке воздуха из российского модуля МКС после ремонта.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда». Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что к утечке воздуха в модуле «Звезда» могло привести использование кораблей США и Европы для управления ориентацией МКС.



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