 

Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе

26.04.2021, 20:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на действия Киева, намеренно обостряющие ситуацию в Донбассе, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины.

«Подтверждён настрой на продолжение плотного взаимодействия РФ и Франции в «нормандском» формате», – сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Путин и Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.



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