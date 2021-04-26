 

Меркель объяснила зависимость объемов закупок «Спутника V» от скорости одобрения в ЕС

26.04.2021, 20:30, Новости дня
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Германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Она отметила, что в случае, если регистрация осуществится «очень скоро», то будет смысл закупать российскую вакцину.

«Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать («Спутника V»), будет зависеть от этого», – отметила Меркель.

Ранее в апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.



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