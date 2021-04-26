 

Мнение: Дзержинского снесли незаконно…

26.04.2021, 20:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это прокуратура так решила.

«В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Прокуратура Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника», – рассказал глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

А что, так можно было?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Китай готовится к строительству научной базы на Луне

18.10 / Хроно Фата-моргана – загадочное явление, которое до сих пор мало изучено

02.09 / Мнение: Почему на российских курортах плохой сервис

10.08 / Конор Макгрегор сделал предложение своей девушке через 12 лет после начала отношений

08.07 / Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

17.07 / Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

03.09 / В Москве открыли новый памятник Петру I

26.06 / Учёные: Курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19

23.07 / Во время самоизоляции Юлия Высоцкая устроила голодовку себе и супругу

15.11 / Мнение: Трамп не признает поражения на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика