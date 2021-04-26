Мнение: Дзержинского снесли незаконно…

Это прокуратура так решила.

«В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Прокуратура Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника», – рассказал глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

А что, так можно было?

Фотография отсюда

—