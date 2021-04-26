 

Суд засекретил допрос свидетеля

26.04.2021, 19:58, Разное
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…на показаниях которого основано обвинение братьев Магомедовых в создании ОПГ.

Мещанский суд Москвы засекретил допрос бывщего заместителя директора по финансам «Объединенной зерновой компании» Тимура Бутова — ключевого свидетеля по делу совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство о проведении допроса Бутова в закрытом режиме. Именно на основе его показаний в деле братьев Магомедовых и появилась статья об организации преступного сообщества. (ст. 210 УК).

Сам Бутов — тоже фигурант «дела Магомедовых». Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в особом порядке в Пресненском суде Москвы, поскольку обвиняемый признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

По версии следствия, в 2013 году Бутов заключил договоры с шотландской компанией Newbay на поставку фуражного ячменя и кукурузы из Украины. Компания, получив в качестве предопалаты порядка 20 млн долларов, зерно так и не поставила, в 2017 году Newbay была ликвидирована.

Бутов полностью признал вину. При этом он дал показания, согласно которым договор на поставку был заключен по поручению Зиявудина Магомедова.

Хищение денег ОЗК обнаружилось в результате аудита, инициированного Зиявудином Магомедовым после того, как он приобрел крупный пакет акций компании (50% минус одна), и именно он добивался возбуждения уголовного дела о хищении денег ОЗК.

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Источник: Новая газета



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