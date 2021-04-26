В честь 30-летнего юбилея Екатеринбургскому метрополитену подарили храм

26 апреля 1991 года в Екатеринбурге запустили в эксплуатацию три первых станции метро.

Сегодня на торжествах в честь тридцатилетия этого события объявили, что вскоре на середине линии метро появится храм.

За тридцать лет метро Екатеринбурга выросло втрое. Теперь здесь не три, а девять станций, расположенных в одну линию с севера на юг. Две других линии остаются священной городской мечтой, на их проектирование регулярно выделяются деньги, но финансирования строительства никто не ожидает.

Храм Святой Екатерины построят между станциями «Динамо» и «Площадь 1905 года», на берегу Городского пруда. Для этого снесут Приборостроительный завод, который мешает строительству. Сейчас из здания выезжают последние обитатели. Изначально под храм хотели отдать сквер на противоположном берегу пруда, тогда он стоял бы точно над подземным перегоном. Но горожане, узнав об этом, заставили власти отказаться от строительства в сквере.

Спонсоры строительства утверждают, что храм – подарок не только метрополитену, но и городу. Горожане говорят, что предпочли бы вместо храма вторую линию метро или хотя бы достройку законсервированной станции «Бажовская», но власти заявили, что смотреть в зубы дарёному коню нехорошо.

Местные урбанисты предложили спонсорам построить не один, а восемь храмов в одну линию с юго-запада на северо-восток города. Сделать их подземными, соединив тоннелями, чтобы из храма в храм можно было перемещаться на поезде. Но эта идея поддержки не получила, поскольку её сочли слишком полезной для города.

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