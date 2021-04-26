 

Мнение: О самоубийстве солдата Дорогинского

26.04.2021, 19:56, Разное
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"Джокер ДНР" выложил пачку утащенных внутренних документов ВСУ на тему самоубийства солдта Дорогинского, который застрелился во время дежурства выстрелив себе в голову из автомата.
Официально было объявлено, что он якобы самоубился из-за ссоры с девушкой. На практике же, все было несколько сложнее, так как командир нашел у солдата телефон, на что тот жаловался незадолго до суицида. "Джокер ДНР" намекает, что могло иметь место доведение до самоубийства, а один из офицеров самолично написал рядом с трупом солдата имя девушки солдата, чтобы направить следствие по ложному следу.

Источник: Colonel Cassad



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