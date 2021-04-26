В Украине затяжной экономический кризис, в такое время недопустимо повышать налоги – нардеп Цимбалюк

“Это перекладывание ответственности с власти на плечи украинского народа. Это неправильный подход, следует искать другие источники дохода, и мы на них указывали. Это возврат денег из “Нафтогазу”, около 70 млрд, которые они задолжали, и это подтверждено аудиторской службой, это наведение порядка на таможне, это вывод из офшоров капитала, так называемая деофшоризация. Есть и другие пути, – сказал Цимбалюк. – Нельзя, когда в этот период минимальная пенсия 1900 грн, когда зарплата 6 тыс. минимальная, опять же, облагать наших граждан. Это не тот путь”.

Контекст:30 марта Рада в первом чтении приняла законопроект об амнистии капиталов. Законопроект поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах для принятия решения. Проект закона предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что речь идет о налоговой амнистии. Проект закона №5153, по его мнению, в первую очередь нужен “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные средства.

“Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти вбелую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – говорил нардеп.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что законопроект о налоговой амнистии – это очередная попытка заработать на украинцах.

В Раде также обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап. “Несмотря на то, что эти намерения на уровне идеи, которую рассматривали при подготовке законопроекта, и это скорее как “инсайт”, а не как официальная информация, можно сказать, что это уже устойчивая тенденция – искать средства для латания дыр в бюджете любыми средствами. И Даниил Гетманцев, и его коллеги прекрасно ориентируются в экономике. И они прекрасно знают, что при увеличении ставок НДС увеличение поступлений в бюджет будет за счет потребителя”, – подчеркнул он.

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