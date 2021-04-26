“Слуга народа” удерживает лидерство в рейтинге партий – опрос

На втором месте “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 18%. Следом идут “Европейская солидарность” (16%) и “Батьківщина” (14%).

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” (6%).

Остальные партии набирают меньше 5% голосов.

Опрос проводился с 9 по 18 апреля среди граждан в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов по интерактивной анкете на планшете. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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