В Украине ночью ожидаются заморозки. Но синоптики рассказали, когда потеплеет

“Ночью 26-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3 °C (II уровень опасности, “оранжевый”), в южных областях – заморозки на поверхности почвы 0…-5 °C (I уровень опасности, “желтый”)”, – говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба “Укргидрометцентра” в Facebook, к пятнице в ряде регионов Украины потеплеет.

“Последняя неделя апреля будет контрастной! Если в понедельник кое-где выпал снег, то уже в пятницу в некоторых регионах – до +20 ºC. В ближайшие двое суток в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0…-3 °C, в южной части ночная температура 1… +6 °C, на поверхности почвы заморозки 0… -5 °C, днем в Украине +7… +13 ºC”, – сообщили в гидрометцентре.

29 апреля в большинстве областей ночью ожидается температура +1… +6 °C, на поверхности почвы – заморозки 0… -4 °C, дневная температура +12… 18 °C, отметили синоптики. Осадков в этот день они не прогнозируют, кроме кратковременных дождей днем на юге и западе страны.

“Днем 30 апреля в западной части, в северных и большинстве центральных областей – кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории – без осадков. Температура ночью +5… +11 °C, днем +14… +20 °C, в западных областях +11… +16 °C”, – сообщили в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/201806101532430/

Синоптик Наталья Диденко в Facebook также отметила, что к концу недели в Украине ожидается потепление. Но 27 апреля, по ее словам, на севере и западе страны возможен снег.

“По многочисленным пожеланиям украинцев, во второй половине недели наконец потеплеет. Как раз накануне Пасхи. Однако подтянутся хотя и теплые, но дожди”, – написала она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4441961635833780

Контекст:26 апреля, отдельные регионы Украины внезапно засыпало снегом. Его наблюдали жители Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и других областей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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